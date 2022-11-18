banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı et rekor kırdı
Kırmızı et rekor kırdı
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100 Yıl Önceye Dönebiliriz“ Uyarısı
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100...
21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası Dolayısıyla Afiş Yarışması Düzenlenecek
21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası...
Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlık bekliyor
Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlık...
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları...
banner405
Flaş Haber
Kırmızı et rekor kırdı
Kapat

Abd, Japonya Ve Güney Kore Liderleri, Kuzey Kore'nin Fırlattığı Kıtalar Arası Balistik Füze Sonrası Acil Toplandı

Abd, Japonya Ve Güney Kore Liderleri, Kuzey Kore'nin Fırlattığı Kıtalar Arası Balistik Füze Sonrası Acil Toplandı

18 Kasım 2022 Cuma 09:45
Abd, Japonya Ve Güney Kore Liderleri, Kuzey Kore'nin Fırlattığı Kıtalar Arası Balistik Füze Sonrası Acil Toplandı

 ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalar arası balistik füze (ICBM) sonrası acil toplantı düzenledi.

Japon hükümetinin açıklamasına göre, liderler, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi marjında bulundukları Bangkok'ta bir araya geldi.

Acil toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katıldı.

Beyaz Saray yetkilisine göre, görüşmeye Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da iştirak etti.

- Pyongyang yönetimi, bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 11.23'te füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan ve yaklaşık 1000 kilometre seyreden füzenin 6 bin kilometre irtifaya erişebildiği kaydedilmişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin söz konusu füzeyi imha etme emri vermediğini bildirmişti.

Japon Devlet Televizyonu NHK, Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2022 10:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan, Referandumla Değiştirilen Sistemin İlk Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başına Gidiyor
Kazakistan, Referandumla Değiştirilen Sistemin İlk Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başına Gidiyor
Musk'ın Uzun Çalışma Saatleri Çağrısının Ardından Twitter'da İstifa Dalgası Yaşanıyor
Musk'ın Uzun Çalışma Saatleri Çağrısının Ardından Twitter'da İstifa Dalgası Yaşanıyor
İsveç'ten Irak'a İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltmak İçin 10 Milyon Dolar Bağış
İsveç'ten Irak'a İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltmak İçin 10 Milyon Dolar Bağış
Türkiye'den Bm Güvenlik Konseyi Reformu İçin Siyasi İrade Ve Esneklik Çağrısı
Türkiye'den Bm Güvenlik Konseyi Reformu İçin Siyasi İrade Ve Esneklik Çağrısı
Jamaika'da Çete Şiddeti Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
Jamaika'da Çete Şiddeti Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Krizinde Güveni Yeniden İnşa Etme Çağrısı
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Krizinde Güveni Yeniden İnşa Etme Çağrısı
Güney Kore Ve Japonya, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Fırlattığını Duyurdu
Güney Kore Ve Japonya, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Fırlattığını Duyurdu
Peru Kongresi, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Yurt Dışına Çıkışına İzin Vermedi
Peru Kongresi, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Yurt Dışına Çıkışına İzin Vermedi
Japonya'da İnternete İzinsiz Şekilde Film Özetleri Yükleyen İki Kişi 500 Milyon Yen Tazminat Ödeyecek
Japonya'da İnternete İzinsiz Şekilde Film Özetleri Yükleyen İki Kişi 500 Milyon Yen Tazminat Ödeyecek
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim