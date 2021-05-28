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ABD istihbaratı virüsün kökenini araştırmaya devam ediyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, koronavirüsün ilk nerede, ne zaman veya nasıl ortaya çıktığını henüz bilmediklerini ancak iki muhtemel senaryo üzerinde durduklarını açıkladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:40
ABD istihbaratı virüsün kökenini araştırmaya devam ediyor
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) Direktör Yardımcısı Amanda Schoch, koronavirüsün kökenine dair yürüttükleri soruşturmaya yönelik açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ABD İstihbarat Topluluğu, koronavirüsün ilk nerede, ne zaman ya da nasıl bulaştığını henüz tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor: Ya bu virüs bir insanın enfekte bir hayvanla temas etmesi sonucu doğal olarak bulaştı ya da bu bir laboratuvar kazasıydı." ifadesine yer verildi.

Bu iki senaryodan birinin daha ağır basmadığına işaret eden Schoch, bu senaryolardan birinin daha çok güç kazanması için ellerinde yeterli delilin olmadığını söyledi.

Schoch, "ABD İstihbarat Topluluğu, virüsün kökenini bulmak için tüm mevcut delilleri incelemeyi, farkı perspektifleri düşünmeyi ve yeni bilgileri toplama ve analiz etmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ABD'de "koronavirüsün kökeni" tartışmaları

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, koronavirüs salgınının ilk kaynağının Wuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

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Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Wuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Trump yönetimi de Pekin’i suçlamıştı

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Wuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Biden istihbarattan 90 gün içinde rapor istemişti

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsün Kökeni
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