Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat servisine göre Çin, bu ay başında dünyanın en güçlü deniz silahını denedi.ABD istihbarat servisi raporuna göre, bu silahın 2025 yılına kadar Çin ordusunun savaş silahı envanterine girmesi bekleniyor.

Savaş gemisine monte edilen ve ilk defa 2011 yılında görülüp, ilk denemesi 2014 yılında gerçekleşen silahla ilgili denemelerin 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.ABD’li istihbarat uzmanlarına göre Çin’in denediği elektro manyetik enerjiyle kullanılan silahın, saniyede 1,6 mil hıza kadar 124 mil ötedeki bir hedefi vurma yeteneği bulunuyor.

Çin’in yeni silahından atılan her bir topun maliyetinin 25 ila 50 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

