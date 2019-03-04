ABD İsrail'e THAAD savunma sistemi konuşlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ordusuyla yaptığı ortak tatbikatta, bu ülkeye kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş füze savunma sistemi konuşlandırdığını duyurdu.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın amacının Pentagon'un dünya genelinde benzer sistemleri konuşlandırma hızını test etmek olduğu belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) adı verilen füze savar sisteminin ne kadar sürede konuşlandırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail ordusuyla düzenlediği ortak tatbikatın, ABD'nin İsrail'in güvenliğine duyduğu sorumluluğun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Dünyadaki en gelişmiş savunma sistemleri sayesinde, Orta Doğu'dan gelebilecek tehditlere karşı (ABD ile) birlikte çok daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu tatbikatın herhangi bir olayla bağlantılı olmadığını yalnızca savunmaya yönelik olduğunu kaydetti.