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Abd, İran Radyo Ve Televizyon Kurumundan İsimleri Yaptırım Listesine Aldı

Abd, İran Radyo Ve Televizyon Kurumundan İsimleri Yaptırım Listesine Aldı

17 Kasım 2022 Perşembe 16:00
Abd, İran Radyo Ve Televizyon Kurumundan İsimleri Yaptırım Listesine Aldı

 ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumunda (IRIB) çalışan üst düzey 3 yetkili ve 2 gazeteciyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, 2013'te yaptırım listesine alınan IRIB'in hükümet tarafından "baskı ve sansür aracı" olarak kullanıldığı belirtildi.

IRIB'nin yakın zamanda İran'daki protestolarda ölenlerin yakınlarıyla röportaj yaptığı aktarılan açıklamada, bu röportajlardaki kişilere, yakınlarının protestolarda öldürülmediğinin, farklı nedenlerden ve kazayla öldüklerinin zorla söyletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'daki barışçıl protestolara destek vermeye ve insan hakları ihlallerinden İran hükümetini sorumlu tutmayı sürdüreceği ifade edildi.

- 5 kişiye yaptırım

Açıklamada, IRIB'ın üst düzey yetkilileri olan Peyman Cebeli, Ahmad Noroozi ve Yousef Pouranvari ile gazeteciler Ali Rezvani ve Ameneh Sadat Zabihpour'un yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Rezvani ve Zabihpour'un, röportajlar için İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu ile çalıştığı ve insanlardan "zorla itiraf" aldığı öne sürülen açıklamada, Zabihpour'un sivil toplum aktivisti, siyasi mahkum, yazar ve dini azınlıklara mensup kişilerden zorla aldığı itirafların yayınlanmasından uzun zamandır doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığının Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, İran hükümetinin, insanlardan "zorla ifade aldığını" ve bunun "hükümetin, halkına ve uluslararası topluma doğruyu söylemediğinin bir kanıtı" olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 16:13
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