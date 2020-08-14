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ABD, İran petrolü taşıyan tanker gemilere el koydu

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan 4 tanker gemiye el koyduğu açıklandı.

14 Ağustos 2020 Cuma 07:45
ABD, İran petrolü taşıyan tanker gemilere el koydu
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Wall Street Journal'ın, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtı. 

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Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu vurgulandı.

Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığını söyleyen yetkililer, gemilere İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı. ABD, ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

ABD'nin İran'a nükleer programı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran'ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, "barışçıl nedenlerle" yaptığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTanker GemilerIran
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