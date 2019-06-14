banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90456
ALTIN
257.836
DOLAR
5.9050
STERLİN
7.4606
EURO
6.6617
Bakanlar Kurulu tamamlandı
BAKANLAR KURULU TAMAMLANDI
Zorla ilişkiye girdi iddiası
ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ İDDİASI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner306

ABD, İran'ın Vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran'ın Vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

14 Haziran 2019 Cuma 06:16
ABD, İran'ın Vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırıya ilişkin üçüncü kez açıklama yaptı.

Açıklamada, Altair tankerinin yerel saatle 06.12’de, Kokuka Courageous tankerinin ise saat 07.00’de ABD Donanmasına yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

İki geminin Umman Körfezi'nde birbirinden 10 deniz mili uzaklıkta olduğu ifade edilen açıklamada, o sırada ABD Donanmasına bağlı “USS Bainbridge” muhrip gemisinin Altair tankerine 40 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

İRAN İDDİASI

banner317
Açıklamada, “Yerel saatle 08.09’da bir ABD uçağı DMO’ya ait Hindican sınıfı bir devriye botu ile çok sayıda DMO sürat botunu Altair tankerinin yakınında tespit etti. Saat 09.12’de ise bir ABD uçağı bir sürat botunun Altair tankerinden bir sal çektiğini tespit etti.” ifadesi kullanıldı.

İran botlarının aynı zamanda bölgede tankerdeki mürettebatı kurtaran Hyundai Dubai isimli gemiye yaklaşarak Altair gemisinin mürettebatını kendilerine teslim etmesini istediğine, söz konusu geminin de bu talebe uyduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Amerikan muhrip gemisi Bainbridge’in ise saat 11.05’teki ilk patlamadan sonra Kokuka Courageous tankerini patlamamış limpet mayınlarından dolayı terk ederek Hollanda bandıralı kurtarma römorkörüne geçen 21 kişilik mürettebatı teslim aldığı belirtildi.

Mürettebatın halen ABD muhribinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle 16.10'da ise DMO’ya bağlı Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet mayınlarını topladığı gözlendi ve kayıt altına alındı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Donanması, bu olaylara ait olduğu iddia edilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Son Güncelleme: 14.06.2019 09:19
Anahtar Kelimeler:
Iran Patlamamış Mayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti
Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti
Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek
Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama
BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama
Meksika'da kaçırılan gazeteci kurtarıldı
Meksika'da kaçırılan gazeteci kurtarıldı
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için ilk oylama yapıldı
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için ilk oylama yapıldı
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim