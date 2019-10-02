banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103608
ALTIN
274.858
DOLAR
5.7131
STERLİN
7.0180
EURO
6.2536
Gizli ittifak..
GİZLİ İTTİFAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
KAYIP ARANIYOR

ABD, İran'a ait tarihi eserleri iade etti

ABD, Ahamenişler İmparatorluğu (Persler) dönemine ait 1783 tarihi parçayı İran'a iade etti. 

ABD, İran'a ait tarihi eserleri iade etti

ABD, Ahamenişler İmparatorluğu (Persler) dönemine ait 1783 tarihi parçayı İran'a iade etti. 

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:16
ABD, İran'a ait tarihi eserleri iade etti

Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Müzesi'nden getirilen ve dünyanın en eski tarihi kalıntılarından Taht-ı Cemşid'in parçaları olduğu belirtilen 1783 tabletten 110 tanesi Tahran'daki İran Milli Müzesi'nde sergilendi. 
İran Milli Müzesi'nde parçaların tanıtımı için yapılan programa  Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali AsgarMunisan, Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü  ChristopherWoods ve diğer yetkililer katıldı. 
Program çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan İran Milli Müzesi Genel Müdürü Cebrail Nukende,14 yıl süren yargı sürecinin ardından Şikago Mahkemesinin tarihi eserlerin İran'a teslim edilmesi kararı verdiğini, tabletlerin pazartesi günü uçakla Tahran'a getirildiğini söyledi. 
Tabletlerin zamanın yönetimi tarafından incelenmek üzere Şikago Üniversitesine gönderildiğini aktaran Nukende, Milli Müze'de sergilenecek eserlerin aralarında dil bilimcilerin de olduğu İranlı uzmanlarca teyit edildiğini ve Fars eyaletindeki tarihi kalıntılardan Taht-ı Cemşid'e ait olan birçok levhanın çözüldüğünü belirtti. 
Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Woods da ellerinde İran'a ait daha binlerce tarihi eser tablet bulunduğunu ve bunları parça parça teslim edeceklerini söyledi.

banner317
Tabletlerin ve diğer parçaların getirilmesinin teknik açıdan kolay olmadığını ve sadece paketlenmesinin 8 ay sürdüğünü kaydeden Woods,  geriye kalanları da birkaç parça halinde teslim edeceklerini bildirdi.
Şikago Üniversitesi Öğretim Üyesi ve doğu dilleri uzmanı Prof. Dr. MatthewW.Stolper ise İlamca, Aramice ve Eski Farça ile yazılan tabletlerin Ahamenişler'e dair birçok bilgi verdiğini dile getirerek,  "Tabletler, Ahamenişler'in değişik sınıflarını, sosyal ve inançsal özelliklerini anlatıyor. Kurumlar ve idarelerin de durumunu tabletlerde bulmak mümkün. Hindistan'dan Mısır'a kadar tüm bilgiler bulunuyor." dedi.
Stolper, ellerindeki tabletlerden 6 bin 500'ünün İlamca ve  850'sinin Aramice olduğunu tespit ettiklerini ve 4 bin mührü de deşifre ettiklerini aktardı.
Müzeler Genel Müdürü Muhammed Rıza Karger ise tabletlerin getirilmesinde ABD hükümetinin herhangi bir rol oynamadığını ve engel çıkarmadığını söyledi.
 

Son Güncelleme: 02.10.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Abd Iran Tarihi Eserler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Kuzey Kore'ye tepki
AB'den Kuzey Kore'ye tepki
Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
Netanyahu için kritik süreç başladı
Netanyahu için kritik süreç başladı
Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı
Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı
Yunanistan'da bir günlük grev
Yunanistan'da bir günlük grev
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı
Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı
Insight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı
Insight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim