banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
467.745
DOLAR
7.4604
STERLİN
9.7321
EURO
8.8249
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları derneği
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları...
Maliye bakanlığında patlak verdi
Maliye bakanlığında patlak verdi
Otorite çöküyor...
Otorite çöküyor...
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
banner364

ABD Irak ve Afganistan’dan Binlerce Askerini Daha Çekiyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth F. McKenzie, Irak’taki Amerikan askerlerinin 5 bin 200’den 3 bine, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin de 8 bin 600'dan 4 bin 500'e indirileceğini açıkladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:38
ABD Irak ve Afganistan’dan Binlerce Askerini Daha Çekiyor
banner337
banner351

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth F. McKenzie, Irak’taki Amerikan askerlerinin 5 bin 200’den 3 bine, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin de 8 bin 600'dan 4 bin 500'e indirileceğini açıkladı.

Amerika’nın Irak’taki askeri varlığını azaltma planı kapsamında bu ay atılacak adımla ilgili Irak’ı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan McKenzie, Irak ve Suriye’deki müttefikleriyle IŞİD’e karşı mücadeleyi “devam ettirmek zorunda” olduklarını, diğer taraftan da Irak askeri güçlerinin önemli ilerlemeler kaydetmesi nedeniyle ABD askerlerini ülkeden çekmeye devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi (VOA) Pentagon muhabiri Carla Babb’ın aktardığına göre, “Irak güçlerinin gösterdiği büyük ilerlemeyi gözönünde bulundurarak ve Irak hükümeti ve koalisyon ortaklarımızla da görüşmemizin ardından, Irak’taki ABD askerlerinin sayısını Eylül ayı içinde yaklaşık 5 bin 200’den 3 bine düşürmeye karar verdik” ifadelerini kullanan General McKenzie bu adımın, “ülkedeki IŞİD kalıntılarını kökünden kazıma ve bu yenilginin sürdürülmesini sağlama konusunda Iraklı ortaklara tavsiyeler ve yardımları devam ettirmeyi” de mümkün kılacağını söyledi.

banner341
McKenzie, Afganistan'dan da 4 binin üzerinde Amerikan askerini Ekim sonu ya da Kasım başına kadar geri çekmeyi planladıklarını da belirtti.

CENTCOM Komutanı, "Ekim sonu-Kasım dönemine kadar asker sayısını 4.500'e düşürme eğilimindeyiz" dedi.

Irak’taki Amerikan askerleri Irak silahlı kuvvetlerini eğitme ve terörle mücadelede katkı sağlama çalışmalarına devam ederken, Afganistan’da da şu an hala 8.600 Amerikan askeri varlığını sürdürüyor.

banner360
Son Güncelleme: 10.09.2020 10:13
Anahtar Kelimeler:
AfganistanIrakABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 Kişi Öldü
Dünya Genelinde Kovıd-19 Vaka Sayısı 28 Milyonu Aştı
Dünya Genelinde Kovıd-19 Vaka Sayısı 28 Milyonu Aştı
Kıbrıs Rum Yönetimi Belarus'a Yaptırımı Bloke Ediyor: Minsk'ten Önce Türkiye'ye Uygulansın
Kıbrıs Rum Yönetimi Belarus'a Yaptırımı Bloke Ediyor: Minsk'ten Önce Türkiye'ye Uygulansın
Yunanistan'ın En Büyük Mülteci Kampında Yeniden Yangın Çıktı
Yunanistan'ın En Büyük Mülteci Kampında Yeniden Yangın Çıktı
Almanya'da Binlerce Gösterici, Yunanistan'daki Sığınmacıların Ülkeye Getirilmesini İstedi
Almanya'da Binlerce Gösterici, Yunanistan'daki Sığınmacıların Ülkeye Getirilmesini İstedi
Akdeniz’e Kıyısı Olan AB Üyeleri Zirvesi Bugün Fransa’da Toplanıyor
Akdeniz’e Kıyısı Olan AB Üyeleri Zirvesi Bugün Fransa’da Toplanıyor
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterilmesine İlişkin Açıklama
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterilmesine İlişkin Açıklama
Trump'ın Başdanışmanı Kushner: “Suudi Arabistan Hava Sahasını İsrail Uçuşlarına Açacak“
Trump'ın Başdanışmanı Kushner: “Suudi Arabistan Hava Sahasını İsrail Uçuşlarına Açacak“
Trump'tan “Kovid-19'u Önemsiz Gösterdi“ İddialarına Yanıt: “Halkı Paniğe Sürüklemek İstemedik“
Trump'tan “Kovid-19'u Önemsiz Gösterdi“ İddialarına Yanıt: “Halkı Paniğe Sürüklemek İstemedik“
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölümler Artıyor
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölümler Artıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim