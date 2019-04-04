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ABD ile Türkiye arasında S-400 gerilimi sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları biraraya geldi

ABD ile Türkiye arasında S-400 gerilimi sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları biraraya geldi

04 Nisan 2019 Perşembe 08:10
ABD ile Türkiye arasında S-400 gerilimi sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları biraraya geldi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alım kararı nedeniyle ABD başlayan kriz derinleşirken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve mevkidaşı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da görüştü. İki bakan arasında yapılan toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen toplantı yaklaşık olarak 40 dakika sürdü.Yapılan açıklamada Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı kaydedilirken, toplantının içeriğine dair detaylı bilgi verilmedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Abd Türkiye S400
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