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ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor

ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:26
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor

    Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri 18 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya gelecek.

    Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, 25 Şubat'ta Katar'da gerçekleşecek toplantı öncesinde tarafların İslamabad'da bir araya geleceğini ancak Katar görüşmesinin de planlandığı gibi yine yapılacağını söyledi.

    Taraflar, 2001'de başlayan ve 18'inci yılına giren savaşın sonlandırılması için diplomatik çabalara hız vermiş durumda. Müzakereciler bu bağlamda daha önce Körfez ülkelerinde defalarca bir araya geldi.

    Taliban Sözcüsü, "Pakistan-Afganistan ilişkileriyle ilgili kapsamlı müzakereler için" kendi heyetlerinin Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşeceğini aktardı.

    Ancak Taliban Sözcüsü'nün açıklamasında ABD heyetini söylemesine rağmen Zalmay Halilzad'ın adını vermemesi dikkati çekti. Halilzad, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ve Washington adına örgütle müzakereleri yürüten isim.

    Pakistan, iktidarda bulunduğu dönemde Taliban'ı hükümet olarak tanıyan üç ülkeden biri aynı zamanda en büyük destekçisi konumunda.

    Halilzad, ABD tarihinin en uzun savaşını sona erdirmek için mekik dokuyor. Katar görüşmeleri öncesi aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 6 Ortadoğu ve Avrupa ülkesini ziyaret edecek.

    Gerek Taliban Gerek ABD, geçen ay Katar’da yapılan görüşmelerin son turunda olumlu yönde ilerleme kaydedildiğini açıkladı; ancak müzakereleri yakından takip eden Batılı kaynaklar olası bir barış ve ateşkese ulaşmak için tarafların önündeki asıl engellerin henüz aşılmadığını dile getiriyor.

    ABD, olası barış ve asker çekme öncesi, Kabil merkezi hükümetinin öncülüğünde görüşmeler olmasını ve Taliban'ın ateşkes ilan etmesini istiyor. Taliban ise herhangi bir ateşkesten önce ABD ve yabancı ülkelere mensup askerlerin Afganistan'dan tamamen çekilmesini şart koşuyor.

    Anahtar Kelimeler:
    Taiban
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