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ABD ile Meksika sınırında “en uzun“ kaçakçılık tüneli keşfedildi

ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

ABD ile Meksika sınırında “en uzun“ kaçakçılık tüneli keşfedildi

ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:46
ABD ile Meksika sınırında “en uzun“ kaçakçılık tüneli keşfedildi

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

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Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

Son Güncelleme: 30.01.2020 12:56
Anahtar Kelimeler:
ABD Ile Meksika Sınırında “en Uzun“ Kaçakçılık Tüneli
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