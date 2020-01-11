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ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurdu.

ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurdu.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı

 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulaştırma Bakanlığına Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına gerçekleştirilen tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini belirtti.
ABD merkezli havayolu şirketlerinin kullandığı Küba'daki 9 havalimanının da bu yasağın içinde olduğunu ifade eden Pompeo, ayrıca ABD Ulaştırma Bakanlığınca Jose Marti Havaalanı'na yapılan uçuşların sınırlandırılacağını kaydetti. 

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Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü karar, Küba rejiminin, Kübalılara baskı uygulamak ve Venezuela'daki diktatör Nicolas Maduro'yu finanse etmek için kullandığı geliri daha da kısıtlayacak. ABD, Küba'daki bu 9 havaalanına yapılan uçuşları askıya alarak, Küba rejiminin ABD'li turistlerin parasına erişimini engelliyor."
 

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Abd Küba Uçuşları Yasak
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