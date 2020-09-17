banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
469.308
DOLAR
7.4917
STERLİN
9.7168
EURO
8.8108
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364

ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield,

17 Eylül 2020 Perşembe 09:34
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili
banner337
banner351

 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili." dedi.
ABD Kongresinde yapılan oturuma katılan CDC Direktörü Redfield, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı son dönemde geldiği noktayı değerlendirdi.
Salgının ABD genelinde halen etkisini sürdürdüğünü ve aşı bulunsa bile bunun bir gecede salgını bitirmeyeceğini anlatan Redfield, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin önemine işaret etti.
Redfield, yüz maskelerinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili." ifadesini kullandı.

banner341
Aşının herkeste aynı oranda işe yaramayabileceğine dikkati çeken Redfield, maskenin ise doğru kullanan herkesi büyük oranda koruyacağını belirtti.
CDC Direktörü, "Bu yüz maskeleri şu an elimizdeki en önemli ve güçlü kamu sağlığı aracı ve tüm Amerikalıların bu maskeleri kullanmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
ABD, 200 binden fazla can kaybıyla Kovid-19'a en fazla kurban veren ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Ülkedeki vaka sayısı ise 6 milyon 815'in üzerinde seyrediyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 09:46
Anahtar Kelimeler:
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi "iyi Niyetli Olmamakla" Suçladı
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi
ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi
Uganda'da 219 Mahkum Firar Etti
Uganda'da 219 Mahkum Firar Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim