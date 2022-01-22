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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 3 yeni çalışma yaptı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan 3 yeni çalışma, COVID-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.

22 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 3 yeni çalışma yaptı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırmalarda, destek aşılarının ABD'deki COVID-19 vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşı en iyi koruma yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

ABD'nin 10 eyaletinde yaklaşık 88 bin vakanın incelendiği araştırmada, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de üçüncü doz aşılanmanın hastaneye yatışları yüzde 90 önlediği, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtiğinde koruma etkisinin yüzde 57'ye düştüğü tespit edildi.

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Takviye doz acile kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili

Sağlık kuruluşunun 10 eyalette 200 binden fazla vakayı inceleyen ikinci araştırmasında, takviye aşıların COVID-19'dan acil servise kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili olduğu sonucuna varıldı.

Aynı araştırmada, bunun, ikinci doz aşılarını 6 ay veya daha önce yaptırmış vakalarda hastaneye yatışları ancak yüzde 38 engelleyebildiği ortaya çıktı.

CDC'nin üçüncü araştırmasında ise takviye aşılarını olmuş kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığı 100 binde 149 iken, iki doz aşılılarda bu oranın 255'e yükseldiği saptandı.

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