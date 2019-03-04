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ABD, Güneydoğu Asya'daki gerilimin Afganistan'a sıçramasını istemiyor

ABD, Güneydoğu Asya'daki gerilimin Afganistan'a sıçramasını istemiyor

04 Mart 2019 Pazartesi 16:12
ABD, Güneydoğu Asya'daki gerilimin Afganistan'a sıçramasını istemiyor

Afganistan'daki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık veren ABD'nin, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin bu ülkeyi etkilemesini engellemeye çalıştığı dile getirildi.

Bu bağlamda ABD'li üst düzey yetkililerin İslamabad'ı arayarak Hindistan'la arasındaki tansiyonu düşürmesi için uyardığı ve gerilimin Afganistan'daki barış çabalarına zarar vermemesini istediği kaydedildi.

Pakistanlı yetkililer daha önceki açıklamalarında, Hindistan Pakistan geriliminin Afganistan'da Taliban ile yürütülen ateşkes ve akabinde gelmesi öngörülen barış çabalarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Taliban'ın en güçlü destekçilerinden olan Pakistan, ABD ile örgüt arasında yürütülen müzakerelere katkı sağlıyor.

Bu arada Pakistan ve Hindistan ordularının Keşmir Kontrol Hattı'nda ağır silahlarla karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Yeni Delhi, iki ülke sınırında 3 saatten fazla süren yoğun çatışmanın ardından Hindistan tarafında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Hindistan medyasının Hint yetkililere dayandırdığı habere göre, çatışmanın Pakistan'ın Cammu Keşmir'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurmasının ardından başladığı iddia edildi.

Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki gerilimin hafta sonu yükseldiği belirtilirken, cumartesi günkü çatışmalarda 6 sivilin yaşamını yitirdiği dile getirildi.

Ancak sert söylemler ve suçlamalar karşılıklı olarak devam etse de askeri hareketliliğin geçen haftaya göre azaldığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, iki ülke orduları arasında sınır hattındaki çatışmaların yoğunluğunu kaybetse dahi uzun süre devam edebileceğini belirtiyor.

Öte yandan Washington'da bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir yetkilinin gerginlik azalsa bile İslamabad'ın Afganistan sınırındaki askerlerinin bir kısmını çekerek Hindistan'a yakın noktalara konuşlandırmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle indiği yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Abd Afganistan
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