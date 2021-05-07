banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Abd Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi

ABD'de başkan ve Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılması talebinde bulundu.

07 Mayıs 2021 Cuma 09:15
Abd Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın replikasının yapılmasını istedi
banner337

Gizli Servis Direktörü James Murray, katıldığı bir Kongre oturumunda 6 Ocak Kongre baskınını anımsatarak eğitim alanlarının önemine işaret etti.
İlk olarak 2015'te Beyaz Saray'ın eğitimler için kullanılacak 8 milyon dolarlık bir replikasının yapılmasının gündeme geldiğini ancak bu planın rafa kaldırıldığını anımsatan Murray, "Bu plan bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kulandı.
Bu replikanın onlarca yıl boyunca Gizli Servis için eğitilen kişilere hizmet verebileceğinin altını çizen Murray, "Benim talebim, yetkililerimiz ve ajanlarımızın Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiği alanların benzerlerinin inşa edilmesi." dedi.

banner341
Murray, Beyaz Saray'ın böyle bir replikasının olmamasını "potasız sahada basketbol antrenmanı yapmaya" benzetti.
Öte yandan birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı.

 

banner360
Son Güncelleme: 07.05.2021 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
BM Raporu: “Metan gazı emisyonunun 10 yılda yüzde 45 azaltılması iklim değişikliğiyle mücadele için önemli”
BM Raporu: “Metan gazı emisyonunun 10 yılda yüzde 45 azaltılması iklim değişikliğiyle mücadele için önemli”
Twitter, daha önce hesabını kapattığı Trump'ın açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldı
Twitter, daha önce hesabını kapattığı Trump'ın açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldı
Araştırmaya göre iki doz Pfizer-bioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Araştırmaya göre iki doz Pfizer-bioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Dünya genelinde 1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB Liderleri, aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını görüşecek
AB Liderleri, aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını görüşecek
DAÜ, Sabak Akreditasyonu aldı…
DAÜ, Sabak Akreditasyonu aldı…
DSÖ'den ABD'ye övgü
DSÖ'den ABD'ye övgü
Von Der Leyen: “Aşılar konusunda fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi teklifini tartışmaya hazırız”
Von Der Leyen: “Aşılar konusunda fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi teklifini tartışmaya hazırız”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim