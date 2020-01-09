ABD: Gerilimin azaltılması için İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kaleme aldığı mektupta, ABD'nin Orta Doğu'daki personelini ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri almaktan kaçınmayacağı da bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani geçen Cuma günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

İran "Süleymani'nin intikamını almak üzere" dün Irak'taki ABD hedeflerini 20'den fazla balistik füzeyle vurdu.

"BM SÖZLEŞMESİ'NİN 51. MADDESİ KAPSAMINDA"

ABD'nin BMGK'ya gönderdiği mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi kapsamına girdiği savunuldu.

51. madde üye ülkelere, saldırı altında kalmaları halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

Aynı madde uyarınca, üye ülkeler bu eylemlerini "acilen" 15 üyeli BMGK'ya bildirmek zorunda. ABD, 2014'te Suriye'de IŞİD'e karşı başlattığı saldırıları da aynı madde kapsamında savunmuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft mektupta, Süleymani'nin "Son aylarda İran ve İran destekli milislerin Orta Doğu'da ABD güçlerine yönelik saldırılarına cevaben" öldürüldüğünü ifade etti.

İran da Çarşamba günü BMGK'ya ulaşan mektubunda Irak'taki hedeflere yaptığı hava saldırılarının 51. madde kapsamına girdiğini savunmuştu.

Mektupta ayrıca "Uluslararası barış ve güvenliği tehliyeye atmamak ve İran rejiminin gerilimi tırmandırmasını önlemek amacıyla, İran ile ön koşulsuz olarak ciddi müzakerelere başlamaya hazırız" denildi.