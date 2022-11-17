Abd Genelkurmay Başkanı Milley: "kiev'in Yakın Vadede Mutlak Askeri Zafer Şansı Düşük"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'nın yakın vadede sahada mutlak bir askeri zafer elde etme şansının yüksek olmadığını söyledi. Milley, Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana savaş alanında yaşadığı toprak kayıplarına rağmen muharebe gücünün hala yüksek olduğunu belirtti.

Kiev, kaybettiği tüm toprakları geri kazanana kadar Rus güçlerine karşı baskıyı sürdürme sözü verdi. Hafta sonunda Ukrayna güçleri stratejik Herson kasabasını ele geçirdi ve bu gelişme kış mevsimine girildiği sırada Kiev'in daha geniş askeri hedefleri konusunda umut verdi.

Ancak yine de ABD Genelkurmay Başkanı konuya temkinli yaklaştı. Milley, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'nın Kırım dahil Ruslar'ı ele geçirdikleri toprakların tümünden kovmasının yakın zamanda gerçekleşmesi olasılığının çok yüksek olmadığını söyledi.

Milley, siyasi bir çözümün mümkün olduğunu kaydetti ancak Rusya'nın an itibariyle tüm güçleriyle sahada olduğunu hatırlattı.

Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'nın kendini savunmasına her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Milley ve Austin, Ukrayna ordusunu milyarlarca dolarlık askeri teçhizat, eğitim, danışmanlık ve istihbaratla destekleyen ülkelerin savunma bakanlarıyla yapılan sanal bir toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Ukrayna direnmeye devam edecek, Ukrayna geri çekilmeyecek" diyen Milley, "Ukrayna özgür bir ülke ve özgür kalmak istiyor" diye konuştu.

Milley, Polonya topraklarına bir füzenin isabet etmesinin ardından Rus genelkurmay başkanına erişme çabalarının ise başarısız olduğunu söyledi. İki kişinin ölümüne neden olan Polonya'nın Ukrayna sınırındaki olay, savaşın NATO topraklarına sıçraması endişelerini tetikledi.

Ukrayna NATO üyesi değil ancak askeri ittifakın parçası olmayı istiyor. NATO liderleri Polonya'ya isabet eden füzenin Ukrayna hava savunması tarafından yanlışlıkla atılmış olabileceğini ve Rusya'dan gelmiyor olabileceğini belirtmişti.