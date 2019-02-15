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ABD: 'El Chapo'nun serveti duvar masrafları için kullanılsın'

ABD: 'El Chapo'nun serveti duvar masrafları için kullanılsın'

15 Şubat 2019 Cuma 12:55
ABD: 'El Chapo'nun serveti duvar masrafları için kullanılsın'

Meksika sınırına duvar örülmesi konusunun gündemi uzun süredir meşgul ettiği Amerika'da, uyuşturucu karteli El Chapo'nun milyar dolarları bulduğu belirtilen servetinin duvar masrafları için kullanılması fikri tartışılıyor.

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'in tam olarak ne kadar serveti olduğu bilinmiyor ancak ABD Federal Adalet Bakanlığı, El Chapo'nun uyuşturucu trafiğinden 14 milyar dolarlık servet biriktirdiğini tahmin ediyor.

ABD, uzun yıllar Amerikan topraklarına tonlarca eroin, fentanil ve esrar sokmaktan suçlu bulunan Guzman'ın serveti bağını koparmanın diğer uyuşturucu baronlarına mesaj niteliği taşıyacağını düşünüyor.

ABD-Meksika arasında sınır güvenliğine harcanan masrafların uyuşturucu baronlarının servetinden karşılanması fikri ilk olarak Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından dile getirildi. Cruz, El Chapo olarak adlandırılan yasa kapsamında uyuşturucu kartelinin el konulan servetinin duvar masrafları için kullanılmasını istiyor.

Fox televizyonuna konuşan Cruz, "El Chapo servetini ABD sınırında yıllarca sürdürdüğü illegal uyuşturucu trafiğinden elde etti. Bu trafik yüzünden sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. O yüzden bu kişinin geliri de buraya aktarılmalı." dedi.

Ancak El Chapo'nun servetinin nerede olduğu ve buna nasıl ulaşılabileceği konusunda belirsizlikler var. Guzman'ın geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmasında konuşan avukatı Jeffrey Lichtman, müvekkilinin sahip olduğu söylenen servetinin abartıldığını belirterek, "10 yıl önce Meksika'nın en çok arananı olan El Chapo'nun o zaman 10 milyon dolar borcu vardı." dedi.

El Chapo'nun servetiyle ilgili son kararı ABD'li yargıç Brian Cogan verecek.

Anahtar Kelimeler:
El Chapo
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