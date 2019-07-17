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ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:06
ABD dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin S-400 edinmesine yönelik, "Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz." dedi.
Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Sözcü Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump'ın konuyu değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

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"Bakan ve Başkan, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor. Sonuçlarının ne olacağını buradan oldukça açık bir şekilde belirttik. Türkiye'nin F-35'leri alamayacağına ilişkin sonuçları da bugün Başkan Trump'ın konuşmasında gördünüz. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz. Bakan ve Başkan ABD yasaları kapsamında durumu değerlendirerek gerekli kararı alacaktır."

TRUMP, OBAMA YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Trump, bugün, konuya ilişkin olarak eski Başkan Barack Obama yönetimini eleştirmiş, Türkiye'nin ısrarlı girişimlerine rağmen Patriot füzelerinin satılmadığını vurgulamıştı. 
Bunun üzerine Türkiye'nin Rusya'dan füze satın almak durumunda kaldığını belirten Trump, "Şimdi de Rusya'dan bunu aldıkları için milyarlarca dolar değerindeki savaş uçaklarını Türkiye'ye satamıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 

Son Güncelleme: 17.07.2019 11:20
Anahtar Kelimeler:
Mortan Ortagus
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