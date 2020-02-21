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ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasına tepki gösterdi.

21 Şubat 2020 Cuma 09:14
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esed rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

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On binlerce kişi hayatını kaybetti

2013’te Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esed rejiminin 2017’de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esed rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya ve İran'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ortagus Esed TepkiOrtagus Esed Utanmazlık
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