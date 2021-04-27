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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer görüşmelerin gidişatından ümitli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e atfedilen nükleer anlaşmayla ilgili yorumlar tartışılırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'daki görüşmelerin gidişatından ümitli olduklarını belirtti.

27 Nisan 2021 Salı 09:30
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer görüşmelerin gidişatından ümitli
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İran ile nükleer görüşmelerdeki son durumu değerlendirdi.

Price, medyaya yansıyan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'e atfedilen röportajla ilgili olarak, basına sızdırılmış materyallerle ilgili açıklama ve yorum yapmadıklarını ifade etti.

Zarif'in sözlerine girmeyen Price, "Fakat genel anlamda şunu söyleyebilirim ki bu konuda iç politika konuları ne olursa olsun, 2015'te P5+1 ülkeleriyle birlikte İran ile başarılı bir şekilde nükleer anlaşmayı müzakere edebilmiştik. Bu durum bize, eğer İran da yükümlülüklerine dönerse aynı şeyi yeniden yapabilme potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Bugün de aynı ortaklarla birlikteyiz ve aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı Viyana'da görmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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İran ile görüşmelerde halen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayan Price, İran'ın da nükleer anlaşma koşullarına dönmeyi kabul etmesi durumunda ABD'nin de bunu yapmaya zaten hazır olduğunu yineleyerek, "Bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeden daha fazlası önümüzde bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın, İran ile ABD'nin nükleer anlaşmaya varmasını istemediği yönündeki Zarif'e atfedilen yorumu sorulan Price, konunun muhatabının kendileri değil Rusya olduğunu ancak İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının Moskova'nın da çıkarına olmadığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'e atfedilen ses kaydında, Zarif'in, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın sonuca ulaşmaması için Rusya'nın "maksimum çaba gösterdiğini" ve ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin de bu amaçla Moskova'ya davet edildiğini söylediği iddia edilmişti.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 10:14
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