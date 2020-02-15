banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Transatlantik İttifakın Öldüğü Fikri Çok Abartılı”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Transatlantik İttifakın Öldüğü Fikri Çok Abartılı”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:51
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Transatlantik İttifakın Öldüğü Fikri Çok Abartılı”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki konuşmasında, Çin, İran ve Rusya'yı eleştirerek, Batı'nın ideallerinin ve değerlerinin kazanacağını belirtti.
Avrupa'dan gelen, "ABD'nin küresel güvensizliği giderme konusunda uluslararası hareket etmediği" eleştirilerine cevap veren Pompeo, "Transatlantik ittifakın öldüğü fikrinin çok abartılı olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz." dedi.

banner317
Pompeo, ABD ve müttefiklerinin, Çin Komünist Partisi'nin 'yükselmesinin' ve 'agresifliğinin' ortasında özgürlük ve bağımsızlığı koruduklarını savunarak, "Huawei ve Çin'in desteklediği diğer teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratının truva atları" olduğunu iddia etti.
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, İran'dan gelen tehditlere ve Çin'in ekonomik baskısına dikkati çeken Pompeo, bu ülkelerin kurallara dayalı uluslararası sistemi istikrarsızlaştırdıklarını savundu.
Pompeo, Berlin duvarının yıkılmasının ardından 30 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatarak, halen egemenliğe saygı göstermeyen ülkelerin Batı'yı tehdit ettiğini fakat "Batı'nın kazanıyor" olduğunu ifade etti.
 

banner335
Son Güncelleme: 15.02.2020 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna: “donbas’ta Ateşkese Rağmen Siviller Ölmeye Devam Ediyor”
Ukrayna: “donbas’ta Ateşkese Rağmen Siviller Ölmeye Devam Ediyor”
Almanya:  “rus Tarafından Beklentimiz Esed Rejimine Olan Nüfuzunu Kullanması”
Almanya:  “rus Tarafından Beklentimiz Esed Rejimine Olan Nüfuzunu Kullanması”
Koronavirüsün Bulaştığı Kişi Sayısı 67 Bini Geçti
Koronavirüsün Bulaştığı Kişi Sayısı 67 Bini Geçti
Srebrenitsa'da Bu Yıl Kimliği Belirlenemeyen 82 Kurban Da Toprağa Verilecek
Srebrenitsa'da Bu Yıl Kimliği Belirlenemeyen 82 Kurban Da Toprağa Verilecek
Pakistan'da Eyalet Parlamentosu Milletvekili Öldürüldü
Pakistan'da Eyalet Parlamentosu Milletvekili Öldürüldü
Lavrov Ve Stoltenberg, Avrupa'daki Güvenliği Görüştü
Lavrov Ve Stoltenberg, Avrupa'daki Güvenliği Görüştü
Macron: “İdlib'de Yaşananlarla İlgili Rusya İle Aynı Fikirde Değiliz“
Macron: “İdlib'de Yaşananlarla İlgili Rusya İle Aynı Fikirde Değiliz“
İran, Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Başka Ülkeye Vermeyecek
İran, Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Başka Ülkeye Vermeyecek
Afganistan’da NATO Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü
Afganistan’da NATO Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü
Yemen'de Arap Koalisyonunun Hava Saldırısında 30 Sivil Öldü
Yemen'de Arap Koalisyonunun Hava Saldırısında 30 Sivil Öldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim