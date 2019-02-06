Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101881
ALTIN
220.443
DOLAR
5.2173
STERLİN
6.7579
EURO
5.9445
En çok yağış Dörtyol’a düştü
EN ÇOK YAĞIŞ DÖRTYOL’A DÜŞTÜ
Gifa Airways saldırısında bir kişi daha tutuklandı
Gifa Airways saldırısında bir kişi...
Hükümet göz mü yumuyor!
HÜKÜMET GÖZ MÜ YUMUYOR!
Eski Bakan hayatını kaybetti
ESKİ BAKAN HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Hükümet göz mü yumuyor!
Kapat

ABD'den YPG/PKK'yı koruma planı

ABD'den YPG/PKK'yı koruma planı

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:49
ABD'den YPG/PKK'yı koruma planı


ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "(Suriye'de YPG/PKK'nın korunması) Bizimle savaşanların, bu görevi yerine getirmemizi sağlayanların güvenliğini sağlamak, askeri ve diplomatik seviyede devam eden tüm planlama çabalarımızın en kilit kısmını oluşturuyor." dedi.
Görevi martta yeni CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie'ye devredecek olan Orgeneral Votel, son kez Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin karşısına çıkarak Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda değerlendirmede bulunan Votel, Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın kaldığını belirtti.
Votel, bölgede hala 20-30 bin civarında DEAŞ militanı bulunduğu yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi:
"Hayır, bu sayı Suriye'nin tamamında, açık alanlarda dağınık olarak bulunan savaşçılardır. Bazıları şu anda kalan yüzde birlik alanda yeraltına inmiş durumdalar. Diğerleri de başka bölgelere dağılmış durumda. Bizim şu anda savaştığımız alanda muhtemelen bin ila bin 500 civarında savaşçı bulunuyor."
"SURİYE'DEN ÇEKİLME TAKVİME VE ŞARTLARA BAĞLI DEĞİL"
Suriye'den çekilme sürecinin takvime veya şartlara bağlı olup olmadığı sorusuna Votel, "Bu süreç ne bir takvime ne de şartlara bağlı. Gerçek şu ki Başkan bir karar verdi ve biz de emirlerini yerine getiriyoruz." şeklinde cevap verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta verdiği Suriye'den çekilme kararından önceden haberdar olmadığını ve Trump'ın kendisine bu konuda danışmadığını söyleyen Votel, Başkanın daha önce bu yöndeki niyetini bildiğini ifade etti.
ABD askerlerinin, operasyon planlarına uygun şekilde Suriye'den çekileceğini vurgulayan Votel, şöyle devam etti:
"Ortağımız olan Kürtlerin korunmasını, Tükiye'nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını ve DEAŞ'ı nasıl baskı altında tutacağımızı değerlendireceğiz. Bunların tamamı şu anda devam ediyor. Üzerimde belirli bir tarih konusunda baskı yok ve benim için konulmuş spesifik bir koşul yok."
ABD'nin, Suriye'den çekilirken ortaklık ettiği YPG/PKK'nın korunmasına ilişkin soru üzerine Votel, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda devam eden planlamalarımızın önemli bir boyutu bu. Bildiğiniz üzere DEAŞ'ın yenilmesi ve Suriye'den çekilmeye ilişkin planlamalarımız var. Tabii ki bunlara Türkiye'nin korunmasını ve oradan onlara yönelik bir tehdidin gelmemesini sağlamayı ekledik, bizimle savaşanların korunmasını temin etmeyi ekledik. Dolayısıyla şu anda tam da bu konuyu halletmek ve bizimle savaşanların, bu görevi yerine getirmemizi sağlayanların güvenliğini sağlamak, askeri ve diplomatik seviyede devam eden tüm planlama çabalarımızın en kilit kısmını oluşturuyor."
Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın Esed rejimi ile görüştüğü haberlerini teyit eden Votel, "Oradaki deneyimimizden öğrendiğimiz bazı şeyler şu ki oradaki tüm taraflar birbiri ile konuşuyor. Dolayısıyla bunun olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ
Votel, ABD'nin her yıl Afgan ordusuna 4 milyar dolar sağladığını ve bu yardımlar olmadan Afgan ordusunun dağılabileceğini iddia etti.
ABD'nin ülkeden çekilirken Afgan ordusuna para yardımı yapmasının da riskli olacağına dikkati çeken Votel, "Orada varlığımızla sağladığımız şeylerden biri de verilen paranın doğru kullanılmasını belirli ölçüde sağlamaktır. Daha önce bizim olmadığımız yere gönderdiğimiz paraların bizim istemediğimiz yerlere gittiği konusunda deneyimimiz var." dedi.
Afganistan hükümetinin ABD ile Taliban arasında yürütülen görüşmelere dahil edilmemesine yönelik soruları da yanıtlayan Votel, Afgan hükümetinin bilgisi dahilinde Taliban ile görüşmeler yapıldığını belirtti.
Votel, Taliban ile görüşmeye ilişkin, "Süreci tanımlamak için çok çok erken" ifadesini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN'I SAVUNDU
Votel, ABD silahlarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Yemen'de El Kaide dahil çeşitli gruplara verildiği haberlerine ilişkin, "Suudi Arabistan'a veya Emirliklere bu ekipmanı Yemen'de herhangi bir tarafa aktarma yetkisi vermedik." ifadesini kullandı.
Silah satışlarında ABD'nin bazı sınırlama ve şartlarının olduğunu hatırlatan Votel, ABD silah ve araçlarının Yemen'e nasıl geçtiği konusunun daha yakından incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Irak'ta da daha önce DEAŞ'ın ABD silah ve araçlarını savaş alanında ele geçirdiğini dile getiren Votel, Yemen'de de böyle bir durumun söz konusu olabileceğini savundu.
ABD'nin, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesinin Washington'un Körfez koalisyonu üzerindeki etkisini azaltıp azaltmadığı yönündeki soru üzerine Votel, şunları kaydetti:
"Yemen'de çok önemli bir insani felaket var. Ortaklarımızdan uzaklaşmamız onlar üzerinde olumlu yönde kullandığımız ve devam ettirmemiz gereken etkimizi ortadan kaldırdı ve bölgedeki Amerikalıları daha da tehlikeye attı."
 

Son Güncelleme: 06.02.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
ABDYpg Pkk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır Çöl Kumunda Kayak Keyfi
Mısır Çöl Kumunda Kayak Keyfi
Kazakistan’da İlk Mekanik Kalp İmplantı Ameliyatı
Kazakistan’da İlk Mekanik Kalp İmplantı Ameliyatı
İran'ın Irak Sınırındaki Taş Evler Büyülüyor
İran'ın Irak Sınırındaki Taş Evler Büyülüyor
"ikinci Kudüs" Lalibela
Afganistan'da Radyo İstasyonu Binasına Saldırı: 2 Ölü
Afganistan'da Radyo İstasyonu Binasına Saldırı: 2 Ölü
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Yanıt
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Yanıt
Endonezya’da Hindistan Karşıtı Gösteri
Endonezya’da Hindistan Karşıtı Gösteri
Brezilya'da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 142'ye Çıktı
Brezilya'da Barajın Çökmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 142'ye Çıktı
'Zenci söylemi' film galasını iptal ettirdi
'Zenci söylemi' film galasını iptal ettirdi
Hollanda'da Türk işadamının otelin bahçesine koyacağı uçağın transferi
Hollanda'da Türk işadamının otelin bahçesine koyacağı uçağın transferi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim