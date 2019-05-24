banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner306

ABD'den Wikileaks'in kurucusu Assange'a yeni suçlamalar

ABD'den Wikileaks'in kurucusu Assange'a yeni suçlamalar

24 Mayıs 2019 Cuma 07:34
ABD'den Wikileaks'in kurucusu Assange'a yeni suçlamalar

Wikileaks'in kurucusu JulianAssange'a, ABD'de "Casusluk Kanunu" kapsamında 17 yeni suçlama yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Assange'a, "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildiği bildirildi. 

Assange'ın, ABD ordusunda istihbarat analisti olarak çalışan ChelseaManning ile binlerce sayfalık gizli bilgiyi ele geçirdiği öne sürüldü.

Assange'ın Wikileaks üzerinden yayımladığı belgelerde orduya destek veren gizli kişilerin isimleri ve gizli bilgileri paylaşmasının hem bu kişiler hem de ABD'ye zarar verebileceği kaydedildi.

Adalet Bakan Yardımcısı John Demers da "Assange, gazeteci değil. Sorumluluk sahibi hiçbir aktör, gazeteci ya da herhangi bir kişi, gizli kaynaklar olduğu kişilerin adını bu kişileri büyük tehlikeye attığını bile bile açık etmez." açıklamasında bulundu. 

BELMARSH'A GİDEN SÜREÇ

banner317
Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. 

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor.

Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Son Güncelleme: 24.05.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
Abd Wikileaks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
"iran Trump'ın Sonunu Görecek Ancak O İran'ın Sonunu Asla Göremeyecek"
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
May'in istifa kararına tepkiler
May'in istifa kararına tepkiler
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Kuveytli Yetkiliden
Kuveytli Yetkiliden "abd İle İran Arasında Müzakereler Başladı" Açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim