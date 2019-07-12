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ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım daha

ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım daha

12 Temmuz 2019 Cuma 06:29
ABD'den Venezuela'ya yeni bir yaptırım daha

ABD, Venezuela'nın Askeri İstihbarat Direktörlüğüne yaptırım uygulanması kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela'da Maduro yönetimine karşı darbe girişimiyle suçlanan emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun gözaltında işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkenin Askeri İstihbarat Direktörlüğüne de yaptırımlar getirdi.

Acosta'nın trajik ölümünün kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ''ABD'nin Maduro rejiminin muhalifleri bastırmak amacıyla uyguladığı insanlık dışı muamelelere son vermede kararlı olduğu'' belirtildi.

Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmaktan tutuklanan Deniz Kuvvetlerinden emekli asker Arevalo'nun gözaltında işkence sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede hayatını kaybeden emekli askere yapılan otopside çok sayıda işkence izine rastlanmıştı. Hükümete yakın medya organlarında da paylaşılan ve gördüğü kötü muameleyi açıkça ortaya koyan rapora göre, Arevalo'nun mide, bağırsaklar ve boyun bölgesinde iç kanama, birçok kaburgasında kırık tespit edildiği belirtilmişti.

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VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Uzun süredir ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı JuanGuaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

Son Güncelleme: 12.07.2019 09:42
Anahtar Kelimeler:
Abd Venezuela
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