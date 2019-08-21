banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95719
ALTIN
276.182
DOLAR
5.7180
STERLİN
6.9302
EURO
6.3463
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
283 BİN TL'LİK VURGUN
Kayıp askerden acı haber!
KAYIP ASKERDEN ACI HABER!
Ölü olarak bulundu
Son Dakika
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
banner306

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi. 

ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 06:44
ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi. 
ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisine muhtemel dış askeri satışlar kapsamında 8 milyar dolar değerinde 66 F-16C/D Blok 70 tipi uçağı ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi." ifadesine yer verildi. 
Açıklamada, söz konusu satış onayının Kongre'ye bildirildiği kaydedildi. 
ABD ile Tayvan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmadığından Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi Washington'da Tayvan'ı temsil ediyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo şu ifadeleri kullandı: 

banner317
"Başkan (Donald Trump) geçen hafta Perşembe veya Cuma bu F-16 satışı için adım atmamız konusunda Kongre'ye gönderilecek tebligatı onayladı. Bunlar (satışlar), Çin ile ABD arasındaki üç ortak ortak bildirinin yanı sıra anlaşma ve tarihi ilişkilerle örtüşüyor. Adımlarımız ABD'nin geçmişteki politikası ile tutarlıdır. Biz sadece tüm taraflara verdiğimiz vaatlerimizi yerine getiriyoruz."
ABD yönetiminin daha önce doğrudan Tayvan'ı muhatap alması Çin ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. 
ABD, 1972'den bu yana Tayvan'ı resmiyette Çin'in bir parçası olarak tanıyorken, 1979'da geçirilen Tayvan'la İlişkiler Yasası kapsamında da Tayvan ile resmi olmayan ilişkisini sürdürüyor.

 

Son Güncelleme: 21.08.2019 11:43
Anahtar Kelimeler:
ABDTayvan8 Milyar Dolarlık F-1666 D-16 Blok70
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hawaii'de köpekbalığı saldırısı
Hawaii'de köpekbalığı saldırısı
Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor
Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor
Merkel, Brexit’in yeniden müzakeresine karşı
Merkel, Brexit’in yeniden müzakeresine karşı
İtalya'da Başbakan Conte istifa etti
İtalya'da Başbakan Conte istifa etti
Suudi kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
Suudi kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
Trump, Rusya'nın G7'ye katılmasını istiyor
Trump, Rusya'nın G7'ye katılmasını istiyor
Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir
Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir
Taliban Afganistan'da kız lisesini ateşe verdi
Taliban Afganistan'da kız lisesini ateşe verdi
125 yıllık madeni para 7.5 milyon TL’ye alıcı buldu!
125 yıllık madeni para 7.5 milyon TL’ye alıcı buldu!
İtalya Başbakanı Conte İstifa Edeceğini Açıkladı
İtalya Başbakanı Conte İstifa Edeceğini Açıkladı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim