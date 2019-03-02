Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
352 bin 960 TL'yi cebe attı
352 BİN 960 TL'Yİ CEBE...
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da ateşli silah ve patlayıcı bulunduran kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI
banner282

ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü

ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü

02 Mart 2019 Cumartesi 08:07
ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlediği hava saldırısında terör örgütü Eş Şebab'ın 26 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi..AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü gerçekleştirildiği belirtilen saldırının, Eş Şebab'a karşı bu yılki 24. saldırı olduğu kaydedildi.

Son dönemde Hiran bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştıran AFRICOM, son hava saldırısında 26 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Saldırıyla ilgili detay verilmeyen açıklamada, Somali yönetimiyle Eş Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda iş birliği yapılmaya devam edileceği bilgisi de paylaşıldı. 

Açıklamada, sivil kayıplara yönelik bilgi verilmedi.AFRICOM, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hiran bölgesine bağlı Beledveyne ilçesi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 35 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Son Güncelleme: 02.03.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
Abd Somali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu halk müziğini Avrupa'da yaşatan gurbetçi
Anadolu halk müziğini Avrupa'da yaşatan gurbetçi
BM'den Bangladeş'e “Arakanlılara kapıyı kapatma“ çağrısı
BM'den Bangladeş'e “Arakanlılara kapıyı kapatma“ çağrısı
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Kanada’daki Huawei CFO’sunun ABD’ye iade süreci başladı
Kanada’daki Huawei CFO’sunun ABD’ye iade süreci başladı
Mars'ta yeraltı su ağının izleri keşfedildi
Mars'ta yeraltı su ağının izleri keşfedildi
Trump, “Otto Warmbier“ konusunda yanlış anlaşıldığını savundu
Trump, “Otto Warmbier“ konusunda yanlış anlaşıldığını savundu
Kocias: “Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz“
Kocias: “Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz“
West Virginia'da cumhuriyetçilerden İlhan Omar'a “terörist“ benzetmesi
West Virginia'da cumhuriyetçilerden İlhan Omar'a “terörist“ benzetmesi
ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım
ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim