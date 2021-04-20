banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK’ta yeni dönem
YÖDAK’ta yeni dönem
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa...
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
banner376

ABD'den seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

20 Nisan 2021 Salı 09:45
ABD'den seyahat uyarısı
banner337

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir." ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye:Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşıldı.
Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

banner341
Ayrıca ABD Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

 

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2021 09:57
Anahtar Kelimeler:
Seyahat UyarısıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ uyardı!
DSÖ uyardı!
Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri "
Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri "
Dünya genelinde kaç vaka var?
Dünya genelinde kaç vaka var?
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili
Rusya’da COVID-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
Rusya’da COVID-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
Biontech/Pfizer'den AB'ye 100 milyon doz daha aşı
Biontech/Pfizer'den AB'ye 100 milyon doz daha aşı
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin değil AB'nin menfaatlerini dikkate alıyor
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin değil AB'nin menfaatlerini dikkate alıyor
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim