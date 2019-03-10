Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tavuri hayatını kaybetti
TAVURİ HAYATINI KAYBETTİ
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Son Dakika
İRSEN KÜÇÜK'Ü KAYBETTİK!
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
SANAL BETCİLER TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Kapat

ABD'den İtalya'ya Çin'le anlaşmalardan uzak durma uyarısı

ABD'den İtalya'ya Çin'le anlaşmalardan uzak durma uyarısı

10 Mart 2019 Pazar 08:07
ABD'den İtalya'ya Çin'le anlaşmalardan uzak durma uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'le 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında işbirliği yapmak isteyen İtalya'ya tepki gösterdi.

'Kuşak ve Yol'u 'gösteriş projesi' olarak tanımlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Sözcüsü Garrett Marquis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya büyük bir küresel ekonomi ve mükemmel bir yatırım merkezi. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş projesine meşruiyet kazandırmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Marquis'in açıklaması, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkesini ziyareti sırasında bir dizi anlaşmalar imzalayabileceklerini söylemesinin ardından geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 22 - 24 Mart tarihleri arasında İtalya'yı ziyaret edecek..Pekin resmi ziyaret sırasında Avrupa Birliği'nin 3'üncü büyük ekonomisi ile birçok konuda anlaşmaya imza atmak istiyor.

Conte, Şi'nin ziyaretinde Roma ile Pekin'in çerçeve anlaşması imzalayabileceğini de dile getirmişti..Şi Cinping'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol projesi, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi üzerinden deniz yoluyla ülkenin batısında ise demir yoluyla karadan dünyaya açılma hamlesi olarak görülüyor.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen Çin, Kuşak ve Yol kapsamında Orta Asya'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir yelpazede söz sahibi olmak istiyor.

Son Güncelleme: 10.03.2019 09:12
Anahtar Kelimeler:
Abd Italya çin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Yunanistan'daki
Yunanistan'daki "andromeda" Davasında Tüm Sanıklara Beraat
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı türbülansa girdi: En az 30 yaralı
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
BM, Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine temkinli yaklaşıyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
“Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor“
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti
Tunus'ta 11 bebeğin ölümünün ardından sağlık bakanı istifa etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim