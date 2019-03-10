ABD'den İtalya'ya Çin'le anlaşmalardan uzak durma uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'le 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında işbirliği yapmak isteyen İtalya'ya tepki gösterdi.

'Kuşak ve Yol'u 'gösteriş projesi' olarak tanımlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Sözcüsü Garrett Marquis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya büyük bir küresel ekonomi ve mükemmel bir yatırım merkezi. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş projesine meşruiyet kazandırmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Marquis'in açıklaması, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkesini ziyareti sırasında bir dizi anlaşmalar imzalayabileceklerini söylemesinin ardından geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 22 - 24 Mart tarihleri arasında İtalya'yı ziyaret edecek..Pekin resmi ziyaret sırasında Avrupa Birliği'nin 3'üncü büyük ekonomisi ile birçok konuda anlaşmaya imza atmak istiyor.

Conte, Şi'nin ziyaretinde Roma ile Pekin'in çerçeve anlaşması imzalayabileceğini de dile getirmişti..Şi Cinping'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol projesi, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi üzerinden deniz yoluyla ülkenin batısında ise demir yoluyla karadan dünyaya açılma hamlesi olarak görülüyor.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen Çin, Kuşak ve Yol kapsamında Orta Asya'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir yelpazede söz sahibi olmak istiyor.