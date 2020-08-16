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ABD'den İran'a yeni yaptırım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İran'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

16 Ağustos 2020 Pazar 08:45
ABD'den İran'a yeni yaptırım mesajı
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Hafta sonu tatili için gittiği New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMGK'da cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

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Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini kabul etmemişti.

Edward Snowden'a affa yeşil ışık

Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abd Iran Yaptırım
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