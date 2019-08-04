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ABD'den “idlib'de ateşkes“ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'den “idlib'de ateşkes“ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

04 Ağustos 2019 Pazar 07:17
ABD'den “idlib'de ateşkes“ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığınca Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığı belirterek, ancak asıl önemli olanın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durması olduğu bildirildi.  

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerini memnuniyetle karşılamaktadır, ancak asıl önemli olan şey sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

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Ateşkesle ilgili tüm çabaların önemini vurgulayan Mortagus, "Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkesle ilgili çabasına da işaret eden Ortagus, "ABD, Suriye'de askeri bir çözüm olmadığına inanmaktadır. Suriye'de sadece siyasi çözüm, tüm Suriyelilere güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayabilir." ifadeleriyle Suriye'de siyasi çözüme atıf yaptı.

Ortagus, BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışlarını ABD olarak desteklemeye devam edeceklerini de belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

Son Güncelleme: 04.08.2019 10:30
Anahtar Kelimeler:
Idlibde Ateşkes
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