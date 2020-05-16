banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
banner339
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Narkotik’ten gece operasyonu
NARKOTİK’TEN GECE OPERASYONU
Vakasız 28 gün geçirdik..
SALGINDA SON DURUM
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlamalar

Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yeni kısıtlamalar getiren ABD yönetimi, Huawei'nin ABD teknolojisi ve yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engelleyeceklerini duyurdu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlamalar
banner337
banner345

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ticaret Bakanlığınca alınan karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Huawei'nin Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığınca ekonomik kara listeye alındığına dikkati çeken Pompeo, şirketin üretimde ihtiyaç duyduğu için ABD yazılımı ve teknolojisine dayanan yarı iletken çip satın almaya devam ederek ABD yasalarını savuşturduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığının yabancı ürün kuralı genişletilerek ABD yasalarının Huawei tarafından savuşturulmasının önüne geçileceğini kaydeden Pompeo, "Çin Komünist Partisinin vatandaşlarımızın mahremiyetini veya dünya çapında yeni nesil ağların bütünlüğünü baltalama çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

banner341
Huawei'ye ürün satan firmalar da etkilenecek

Pompeo, ayrıca Huawei'nin ABD teknolojisini çalmak ve İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olmak gibi suçlardan sorumlu tutulduğunu ve Çin hükümeti için çalıştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei'nin ABD ihracat sınırlama kurallarındaki boşluklardan faydalanmasını engelleyen bu karar, ayrıca ABD teknolojisi ve yazılımlarını kullanarak ürettiği yarı iletken çipleri Huawei'ye satan yabancı firmalara da sıkı ihracat kısıtlamaları uygulayacaktır. ABD teknolojisi ile üretilen ürünleri Huawei'ye satmak isteyen firmalar, artık ABD'den lisans almak zorundadır."

Bununla beraber Pompeo, ABD ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetler için Huawei ve ilişkili firmaların ABD ihracatlarına kısıtlama getirilmesine devam edeceklerini duyurdu.

Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefikleriyle kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin 5G ağlarının dışında tutulmasını talep ediyor.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Abd Huawei Kısıtlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya 3 Haziran'dan İtibaren Sınırlarını Ab Ülkelerine Açıyor
İtalya 3 Haziran'dan İtibaren Sınırlarını Ab Ülkelerine Açıyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937'ye Yükseldi
Hindistan’da Kamyon Kazasında 23 Göçmen İşçi Öldü
Hindistan’da Kamyon Kazasında 23 Göçmen İşçi Öldü
Belçika'da Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bini Aştı
Belçika'da Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bini Aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 628 bini aştı
Maskeyle koşan gencin akciğeri patladı
Maskeyle koşan gencin akciğeri patladı
ABD'li firmadan 'antikor geliştirdik' iddiası
ABD'li firmadan 'antikor geliştirdik' iddiası
Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü
Irak'ta DEAŞ saldırıları: 3 ölü
ABD'de mayıs sonuna kadar ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor
ABD'de mayıs sonuna kadar ölümlerin 100 bini geçmesi bekleniyor
ABD tarihinde bir ilk
ABD tarihinde bir ilk

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim