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ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

 ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu. 

ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

 ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu. 

14 Şubat 2020 Cuma 07:19
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.
Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore'de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi. 
Bu kapsamda şirket, 2009'da İran'da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı. 
ABD'DEN HUAWEİ'YE 45 GÜNLÜK YENİ EK SÜRE
Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren geçici lisans için yeni süre verildi. 
ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün uzatılmıştı. 

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Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün daha süre verildi. 
HUAWEİ KRİZİ
Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.
3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.
Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.
Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti. 

 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 10:46
Anahtar Kelimeler:
Abd Huawei Suçlama
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