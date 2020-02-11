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ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde "ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde "Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi" satışına onay verdi." satışına onay verdi.

ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde "ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde "Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi" satışına onay verdi." satışına onay verdi.

11 Şubat 2020 Salı 08:06
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Dış Askeri Satış kapsamında 1,867 milyar dolar değerinde Birleşik Hava Savunma Silah Sisteminin satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 5 Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi, 118 AMRAAM AIM-120C tipi füze, 3 AMRAAM Güdüm Sistemi, 4 AMRAAM Kontrol Sistemi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Bunların yanı sıra pakete 134 Stinger FIM-92L füzesi, 34 M4A1 tipi taarruz tüfeği, 40 bin 320 5,56 mm mermi ve diğer ilgili ekipman bulunuyor. 

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Satışın onayı için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 12:38
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ABD Dışişleri BakanlığıHindistana 1 Milyar 867 Milyon Dolar Değerinde Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi Satışına Onay Verdi.
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