banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376

ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastinden suçlu bulunan Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş'ın yakalanmasına yardım edecek bilgi için 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

30 Mart 2021 Salı 10:45
ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
banner337

ABD Dışişleri Bakanlığı "Adalet İçin Ödül" programı, Hariri suikastinin faili Ayyaş hakkında ödül duyurusunda bulundu.
Açıklamaya göre ABD, Hizbullah üyesi olan ve Aralık 2020'de BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi tarafından suikastten suçlu bulunan Ayyaş'ın yerinin tespit edilmesine ya da yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu.
Hizbullah içindeki rolünden bahsedilen ve hakkında sınırlı bilgi olduğu kaydedilen Ayyaş'ın, daha önce Amerikan askeri hedeflerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu da belirtildi.

banner341
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, geçen ağustos ayında yapılan son duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulmuştu.
Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 11:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
George Floyd davası başladı
George Floyd davası başladı
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
Süveyş Kanalı'nda geçişler yeniden başladı
Süveyş Kanalı'nda geçişler yeniden başladı
24 ülke liderinden açık koronavirüs mektubu
24 ülke liderinden açık koronavirüs mektubu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim