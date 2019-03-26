banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98259
ALTIN
234.845
DOLAR
5.5136
STERLİN
7.3138
EURO
6.2357
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Markette hırsızlık
MARKETTE HIRSIZLIK
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
HIRSIZLIK ZANLISI 3 EVE DAHA...
banner307

ABD'den Fas'a 4,7 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD'den Fas'a 4,7 milyar dolarlık F-16 satışı

26 Mart 2019 Salı 07:39
ABD'den Fas'a 4,7 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16D/C Block 72 serisi savaş uçağının 3 milyar 787 milyon dolara satılmasına onay verdi. Fas'ın mevcut 23 adet F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da Bakanlıkça onaylandı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı Fas'a muhtemel askeri satışlarla ilgili Kongre'ye iki tebligat gönderdi.

Söz konusu tebligatlarda, Fas yönetiminin F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçak ve ilgili malzemelerini satın almak istediği ve Dışişleri Bakanlığının da 3 milyar 787 milyon dolara mal olacak bu satışa onay verdiği kaydedildi.

Ayrıca Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 F-16 uçağının ise Lockheed Martin savunma şirketinin son model F-16 uçağının V konfigürasyonuna yükseltilmesi için ise 985 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi.

Fas'a yapılacak bu satışların ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ve NATO dışındaki ortaklarına yönelik politikasına katkı sağlayacağı ifade edilen tebligatlarda Fas'ın Kuzey Afrika'da ekonomik ilerleme ve siyasi istikrar için önemli bir güç olduğuna dikkat çekildi.

Fas'ın zaten F-16 uçaklarını kullandığı ifade edilen tebligatlarda "Teklif edilen satış bölgedeki temel askeri dengeleri etkilemeyecektir." denildi.

Satışın onaylanması için Kongreden 30 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Abd Fas F16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed Rejimi İdlib'de Okulu Vurdu
Esed Rejimi İdlib'de Okulu Vurdu
Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti
Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti
Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada
Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti
Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk
Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk
Trump'ın "Golan Tepeleri" kararına dünyadan tepki
Trump'ın "Golan Tepeleri" kararına dünyadan tepki
Gökhan Naim cinayetinde gelişme
Gökhan Naim cinayetinde gelişme
Mısır ile Çin askeri iş birliğini artırmak için görüştü
Mısır ile Çin askeri iş birliğini artırmak için görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim