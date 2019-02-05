ABD'den El Salvador'un yeni devlet başkanına tebrik



ABD yönetimi, ülkedeki seçimleri kazanarak El Salvador'un yeni devlet başkanı olmaya hak kazanan Filistin asıllı Nayip Bukele'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, El Salvador seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Palladino, açıklamasında, "ABD, seçimleri kazanarak El Salvador'un yeni devlet başkanı olan NayipBukele'yi tebrik ediyor. El Salvador halkını demokrasiye bağlılıkları ve başarılı geçen seçimlere katılımları dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.



İki ülke arasındaki ortak iş birliği alanlarına işaret edilen açıklamada, yasa dışı göçmenlerin sınır aşan hareketlerinin azaltılmasının iki ülkenin de çıkarına olduğu belirtildi.



Orta Amerika ülkesi El Salvador'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimini Filistin kökenli aday NayipBukele kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimi oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı Bukele'nin kazandığını duyurmuştu.



6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.



NAYİP BUKELE KİMDİR?



Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan NayipBukele'nin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.



Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki NuevoCuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent Sal Salvador'un belediye başkanı oldu.



Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli FarabundoMarti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

