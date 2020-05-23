banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186
banner339
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü!
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
ERHÜRMAN'DAN DEĞERLENDİRME
Özersay: ‘Kapanma kararı gibi açılma kararı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek’
ÖZERSAY'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı Çinli 9 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:30
ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım
banner337
banner345

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosu, Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Adli Tıp Bilimi Enstitüsü ve 8 Çin şirketini yaptırım listesine aldı. Bu yaptırım kapsamında, söz konusu 9 kuruluş ABD'nin teknolojisine erişimde yeni kısıtlamalara maruz kalacak." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında bu kuruluşlara ABD ürünlerinin alımı noktasında sıkı ihracat kuralları uygulanacağının da altı çizilen açıklamada, "Bu 9 kuruluş, Çin'in Uygurlara ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri, istismar, baskı kampanyası, haksız tutuklama gibi eylemlerinde suça iştirak etmiştir." bilgisine yer verildi.

ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca, Çin merkezli 24 başka kuruluşu da "ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına uymayan eylemlerde yer almaları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

banner341
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onaylamıştı

ABD Senatosu, 15 Mayıs'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisinde yeniden oylandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Abd çin Yaptırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek
Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
Medikal istihbaratın önemi anlaşıldı
Medikal istihbaratın önemi anlaşıldı
DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü
DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü
Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var
Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var
İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı
İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim