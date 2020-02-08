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ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.

ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.

08 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
ABD'den Çin ve diğer ülkelere 100 milyon dolar yeni tip koronavirüs yardımı taahhüdü


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti.
Yardımın hem çok taraflı kuruluşlar hem de mevcut fonlar üzerinden doğrudan verileceği bilgisini paylaşan Pompeo, bu kapsamda ABD'nin Çin ve yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduğunun altını çizdi. 
Pompeo, "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz." çağrısında bulundu. 

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

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Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
Çin'deki salgın nedeniyle can kaybı 637'ye, virüs bulaşan kişi sayısı ise 31 bin 161'e yükselmişti.

 

Son Güncelleme: 08.02.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Abd Koronavirüs Yardım Taahhüdü
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