banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120201
ALTIN
314.129
DOLAR
6.0735
STERLİN
7.9002
EURO
6.5624
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Savcı istifa edince aklandı mı!
Savcı istifa edince aklandı mı!

ABD'den Çin medya kuruluşuna “yabancı misyon“ tanımlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu. 

ABD'den Çin medya kuruluşuna “yabancı misyon“ tanımlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu. 

19 Şubat 2020 Çarşamba 07:35
ABD'den Çin medya kuruluşuna “yabancı misyon“ tanımlaması
banner337

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi. 

Bu adımla, söz konusu medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek. 

Ayrıca, tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi, bu kuruluşlar yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek. 

banner317
Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bu kuruluşların Pekin yönetimi tarafından doğrudan kontrol edildiğini ve diplomatik misyonların haiz olduğu şartları taşıdığını kaydetti. 

Yetkili, "Bunlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin propaganda makinesinin bir parçasılar. İşin aslı bu kuruluşların her biri yüzde 100 Çin hükümetinin ve Çin Komünist Partisinin işini yapıyor ve bunlar (yönetimin) organizasyon şemasında yer alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Dışişleri Bakanlığının bu adımının söz konusu 5 kuruluşun faaliyetlerini kısıtlamaktan çok bunlara ilişkin şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu kuruluşlara dün atılacak adım konusunda bilgi verildiğini kaydetti. 

Yetkililer, Çin medyasına karşı atılan bu adımların neden Rus medyasına karşı atılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermezken, personel değişikliklerinin bildirilmesinin ise "ABD tarafından dış istihbarata karşı koyma önlemi olarak kullanılacağı" ifade ediliyor. 

banner335
Son Güncelleme: 19.02.2020 10:46
Anahtar Kelimeler:
Abd çin Yabancı Misyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya onay
Hollanda Temsilciler Meclisi'nden Ceta'ya onay
Dünya genelinde Yeni Tip Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 75 bini aştı
Dünya genelinde Yeni Tip Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 75 bini aştı
Japonya’daki gemide karantina sona eriyor
Japonya’daki gemide karantina sona eriyor
Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti
Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti
BM, Kovid-19'un Gelişmemiş Ülkelere Sıçrama İhtimalinden Endişeli
BM, Kovid-19'un Gelişmemiş Ülkelere Sıçrama İhtimalinden Endişeli
Ürdün'de Muhtemel Çekirge İstilasına Karşı Alarm Durumuna Geçildi
Ürdün'de Muhtemel Çekirge İstilasına Karşı Alarm Durumuna Geçildi
Bm: “libya'nın Başkenti Trablus'taki Liman Saldırıya Uğradı”
Bm: “libya'nın Başkenti Trablus'taki Liman Saldırıya Uğradı”
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yargılanmasına Gelecek Ay Başlanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yargılanmasına Gelecek Ay Başlanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim