ABD'den Afganistan'daki askerlerinin çekilme tarihine ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanı Esper, Fox News televizyonunda açıklamalarda bulundu.
Esper, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz" ifadesini kullandı.
ABD, Afganistan'dan büyük oranda çekiliyor
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini aktarmıştı.
Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.