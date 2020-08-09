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ABD'den Afganistan'daki askerlerinin çekilme tarihine ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini açıkladı.

09 Ağustos 2020 Pazar 10:10
ABD'den Afganistan'daki askerlerinin çekilme tarihine ilişkin açıklama
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ABD Savunma Bakanı Esper, Fox News televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Esper, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz" ifadesini kullandı. 

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Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir" ifadesine yer verdi.

ABD, Afganistan'dan büyük oranda çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini aktarmıştı.

Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistandaki Askerlerinin çekilmesi
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