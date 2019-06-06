ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bini geçti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı. New York başta olmak üzere 26 eyalette görülen salgında vaka sayısının bin 1'e ulaştığı kaydedildi.
New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.