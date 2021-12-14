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ABD'deki hortumda can kaybı 64 oldu

Kentucky Valisi Andy Beshear, cuma etkili olan hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 09:50
ABD'deki hortumda can kaybı 64 oldu

ABD’nin Kentucky eyaletinde, hortum nedeniyle 64 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında, "Nihai sayımın tamamlanmasına bir hafta veya daha fazla zaman var" diyerek Kentucky'de 105 kadar kişinin hala akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Açıklama yaparken duygulu anlar yaşayan Beshear, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ay ile 86 arasında değiştiğini, 6'sının ise 18 yaşın altında olduğunu söyledi.

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Mum fabrikasında durum beklenenden daha iyi

Mayfield bölgesinde tamamen yıkılan mum fabrikasında 110 kişinin çalıştığı, iş yerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının beklenen kadar kötü olmadığı ifade edildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentucky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.

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