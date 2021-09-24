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ABD'deki Delta varyantı covid-19'un son büyük varyantı olabilir

Eski ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) yöneticisi Dr. Scott Gottlieb, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının son büyük enfeksiyon dalgası olabileceğini söyledi.

24 Eylül 2021 Cuma 09:00
ABD'deki Delta varyantı covid-19'un son büyük varyantı olabilir

FDA bünyesinde 23 yıl görev yapan Dr. Scott Gottlieb, CNN kanalına yaptığı açıklamada, Delta varyantının ülkenin son büyük enfeksiyon dalgası olma potansiyeli taşıdığına ve Kovid-19'un sorun oluşturmaya devam edebileceğine dikkati çekti.
Gottlieb, "Delta dalgası beklenmedik bir gelişme değildi. Başka bir varyant ile mevcut bağışıklık delinmezse, Delta varyantı son büyük enfeksiyon dalgası olacak ama yaygın bir risk haline gelecek." ifadesini kullandı.
ABD'deki yetişkinlerin yüzde 76'sının en az bir doz aşı olduğuna işaret eden Gottlieb, "Vaka oranlarının düştüğünü ve yayılma hızının yavaşlamaya başladığını görmek için nüfusun yaklaşık yüzde 80 veya 85 oranında aşılanmış olması gerekiyor." yorumunda bulundu.
Eski FDA yöneticisi, özellikle daha soğuk havalar yaklaştıkça Delta varyantının etkisini sürdürebileceğini ve vakalarda artış yaşanabileceğini vurguladı.
Grip vakaları ile birlikte dolaşan covid-19 virüsünün vaka ve ölümleri daha fazla artırabileceğine değinen Gottlieb, "Zorluk şu ki, zaten bir gribimiz var ve griple birlikte dolaşan covid-19 varsa, bu iki bulaşıcının neden olacağı kümülatif ölüm ve hastalıklar toplumun taşıyamayacağı kadar fazla olacak." açıklamada bulundu.

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Gottlieb, ofislerin daha az nüfuslu hale getirilmesi ve kamusal alanlarda en azından gönüllü olarak maske takılmasının önemine vurgu yaptı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçen hafta çarşambadan itibaren ülkede her gün ortalama 130 binden fazla yeni covid-19 vakası kaydedildi. Bu rakamın 14 Eylül'e kadarki zaman diliminin baz alındığı 2021 yazı ortalamasından (günlük 172 bin) düşük olsa da 2,5 ay önceki rakamların 11 katından daha fazla olduğuna işaret edildi.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanına göre, bugün itibarıyla ABD hastanelerinde 87 bine yakın covid-19 hastası bulunuyor ve ülke genelinde yüzde 80 doluluk oranına sahip yoğun bakım yataklarının 4'te biri covid-19 hastaları tarafından işgal edilmiş durumda.

 

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Son Güncelleme: 24.09.2021 09:12
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