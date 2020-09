ABD'deki Bir Düğün 147 Kişinin Kovid-19'a Yakalanıp 3'ünün Ölümüne Yol Açtı

ABD'nin Maine eyaletinde kapalı mekanda yapılan bir düğün nedeniyle 147 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken 3'ü hayatını kaybetti.

Maine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezin (CDC) Direktörü Dr. Nirav Şah, yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta kapalı mekanda yapılan bir düğünle ilgili 147 vakaya rastladıklarını söyledi.

Söz konusu düğüne katılan kişilerin bir hapishane ve bakımevinde salgına yol açtığını belirten Şah, vakaların 56'sının düğünün davetlileri ya da bu kişilerin temas ettiği kişiler, 72'sinin ise düğüne katılan bir davetlinin çalıştığı hapishanedeki kişiler olduğunu kaydetti.

Şah, yine düğüne katılan bir kişinin aile üyesinin çalıştığı bir yaşlı bakımevindeki 19 vakanın da bu düğün ile bağlantılı olduğu sonucuna ulaştıklarını ve yine düğünle bağlantısı tespit edilen 3 kişinin de virüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Söz konusu düğünde katılımcı sayısının 50 kişi limitini aştığını ve düğünde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini öğrendiklerini aktaran Şah, sonrasında bu kişilere filyasyon takibi yaparak böyle bir sonuca ulaştıklarını ifade etti.

MELBOURNE’DEKİ SIKI KOVİD-19 YASAKLARI UZATILDI

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla etkili olduğu Avustralya’nın Melbourne kentinde, gece sokağa çıkma yasağını da kapsayan ve 13 Eylül’e kadar yürürlükte olan sıkı yasaklar iki hafta daha uzatıldı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve uzatılan Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte 63 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başbakan Andrews, salgını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne’daki sokağa çıkma yasağı uygulanmasının iki hafta daha (28 Eylül’e kadar) uzatıldığını açıkladı.

MELBOURNE’DAKİ YASAKLAR 4 ADIMDA NORMALE DÖNECEK

Kentteki Kovid-19 yasaklarının yılbaşından önce sona ermesi için 4 aşamadan oluşan yol haritasını açıklayan Başbakan Andrews, şöyle konuştu:

"Eyaleti çabuk açarsak üçüncü dalga başlayabilir, yavaş yavaş, güvenli adımlarla açmak istiyorum. Eyaleti açmak ve açık tutmak istiyorum ancak bunu yapabilmek için bu adımları atmamız gerekiyor. Normal bir Noel yaşamak istiyorum, bunun içinde bunları yapmamız lazım."

Melbourne’de 13 Eylül’e kadar yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının bir saat kısaltılarak akşam 20.00-05.00 yerine 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacağını belirten Andrews, yeni yasakların ilk etabında hafifletilen kurallar gereği 2 kişinin sosyal mesafe uyarak açık alanda 2 saat bir araya gelebileceğini, yalnız yaşayan kişilerin de evlerinde bir ziyaretçi kabul edebileceklerini söyledi.

Eyaleti açma planının 28 Eylül’de uygulamaya girecek ikinci aşamasına göre, vaka sayılarının 30 ile 50 arasında kaydedilmesi durumunda 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı devam edecek ancak dışarda egzersiz yapma süresi 1 saatten 2 saate çıkarılacak ve açık hava toplantılarda en fazla 2 evden 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Ayrıca ikinci aşamada, çocuk bakım merkezleri yeniden açılacak, bazı emlak hizmetlerine izin verilecek ve açık yüzme havuzları da tekrar faaliyete geçecek.

Yeni kuralların 26 Ekim’de devreye girecek üçüncü aşamasında sokağa çıkma yasağı ve evden 5 kilometre uzağa gitme sınırlaması kaldırılacak, evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye, dışarda ise 10 kişinin toplanmasına izin verilecek.

Evden çıkmak için sebebe ihtiyaç duyulmayacak planın 23 Kasım’da başlayacak ve 14 gün sürecek dördündü aşamasında, düğünler ve cenazelerin 50 kişiyle yapılması, evlerde 20, açık alanlardaysa 50 kişinin toplanması serbest bırakılacak. Tüm perakende sektöründeki iş yerleri açılacak, sosyal mesafe kurallarına uyularak restoranlarda 20 kişinin oturup yemek yemesine müsaade edilecek.

Kovid-19 yasaklarını bitirecek planıfn son aşamasında 23 Kasım’dan itibaren 14 gün boyunca eyalette aktif vaka görülmemesi halinde, halkın tüm ihtiyaçlarını gidermesinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

AVUSTRALYA’DA VİRÜSTEN CAN KAYBI 753’E YÜKSELDİ

Kovid-19’dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 666’ya, Avustralya genelinde 753’e yükseldi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan NSW eyaletinde 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Öte yandan Victoria’da bugün 63, Yeni Güney Galler’de 10, Queensland’da 2 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 718’e, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 325’e yükseldi.Halen 2 bin 714 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 26’sı yoğun bakımda olmak üzere 391 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.YENİ ZELANDA’DA 5 KİŞİ DAHA KOVİD-19 TEŞHİSİ KONDUYeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 7 bin 178 testin sonucuna göre 5 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.Ülkedeki aktif vaka sayısının 116 olduğunu açıklayan Bakanlık, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 4 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1772 kişiden 1632’si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.İTALYA'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ PROTESTO EDİLDİİtalya'da yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemleri protesto etti.Başkent Roma'nın Bocca della Verita Meydanı'nda toplanan ve kendilerini "İnkarcılar" olarak adlandıran, aşırı sağ grupların da dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişi, "Sağlık diktatörlüğüne karşıyız" adıyla Kovid-19'a yönelik önlemleri protesto etti.Mitingde yapılan konuşmalarda, Kovid-19 önlemleri ve karantinasının açlıktan başka bir şey getirmediği savunuldu.Sık sık "özgürlük" sloganı atan göstericilerin, sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüldü.Mitinge katılanlardan Riccardo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşam özgürlüğümüzü istiyoruz. Maskeye gerek yok. Virüs vardı ama artık yok, kayboldu." dedi.Yeni vaka sayılarının arttığının hatırlatılması üzerine Riccardo, “Hayır, onlar pozitif çıkanlar ve çoğu belirti göstermiyor, sağlıklılar da. Bunu küresel bir oyun olarak görüyorum. Dünya çapında bir dizayn söz konusu bununla." ifadelerini kullandı.Riccardo’nun arkadaşı Stefano da virüsün yoğunluğunun kaybolduğunu savunarak, "Bu önlemlerin anlamı yok. Mayıstan beri bu önlemlere karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.Roma’daki mitinge dair konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise "İnkarcılardan oluşan böyle bir meydan görmek, samimi şekilde söylemeliyim ki ürpermemize neden oluyor. Kurallar esastır. Sosyal mesafe ve maske kurallarına herkes saygı göstermeli." dedi.İktidar ortağı Demokratik Partinin (PD) lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti de Twitter hesabından, böyle bir miting yapılmasının hata olduğunu belirterek, "İnkarcıları durdurun. Vakit varken durdurun. Ölenlere, ailelerine, sağlık çalışanlarına ve İtalyanların fedakarlıklarına saygı duyun. Kovid inkar edilemez, onunla ancak mücadele edilir. Tüm siyasilerden bu çılgınlıkla aralarına mesafe koymalarını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.Öte yandan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1695 yeni vaka kaydedildi.Ayrıca son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 16 artarak 35 bin 534'e yükseldi.Ülkede Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı ise 276 bin 338 oldu.