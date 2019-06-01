ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Virginia eyaletindeki Virginia Beach Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenledi. Bir belediye çalışanı tarafından yapılan saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Virginia Beach Belediye Başkanı Bobby Dyer olayla ilgili, “Virginia Beach tarihinin en yıkıcı günüydü” dedi.

Emniyet Müdürü James Cervera, saldırganın cuma günü öğleden sonra Virginia Beach Belediyesi binasına girdiğini ve rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırganın kimliği açıklanmazken, polisle silahlı çatışmaya giren saldırgan olay yerinde vurularak yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından Megan Banton silah saldırısını şöyle aktardı; “Binada birisinin ateş ettiğini duyduk ve odalarımızın kapılarına masa ve sandalye ile barikat kurduk. Ardından ben polisi aradım ve derhal buraya gelmeleri gerektiğini söyledim.”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğine ve gelişmeleri yakından takip ettiğine yer verildi.