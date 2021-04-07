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ABD'de, tüm erişkinlerin covid-19 aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin tamamının Kovid-19 aşı programına dahil edilmesi için son tarihi 1 Mayıs'tan 19 Nisan'a çektiklerini açıkladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:15
ABD'de, tüm erişkinlerin covid-19 aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi
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Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkedeki aşıların durumuna ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Görevinin 75'inci gününde yapılan aşı sayısının 150 milyon dozu bulduğunu dile getiren Biden, ilk 100 günde 200 milyon doz aşı hedefine de ulaşacaklarını kaydetti.

Biden, şu anda günde yaklaşık 3 milyon doz aşı yaptıklarını belirterek, bugüne kadar 62 milyon kişiye her iki dozu da uyguladıklarını kaydetti.

Daha önce 19 Nisan'a kadar 18 yaşın üzerindeki Amerikalıların yüzde 90'ının, 1 Mayıs'a kadar da tamamının aşı programına dahil edileceğini açıkladıklarını anımsatan Biden, "Birçok eyalet çağrımıza uydu ve erkenden erişkinlerin tamamını aşı programına dahil etti. Şimdi bu tarihi 19 Nisan olarak değiştiriyoruz. Bu tarihe kadar 18 yaşın üzerindeki herkes aşı programına dahil edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

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"HENÜZ BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GÖRMÜYORUZ"

Biden, aşılamanın sonuç verdiğini ancak kötü haberlerin de olduğunu kaydederek, "Virüsün yeni varyantları çok hızlı şekilde yayılıyor. Vakalar artışa geçti, hastaneye yatma oranındaki düşüş durdu ancak ölümler azalmaya devam ediyor. Herkesten şunu anlamalarını istiyorum. Aşı programı hayat kurtarıyor ancak salgının tehlikesi devam ediyor. 300 milyon Amerikalıyı aşılama yolunu daha yarılamadık bile. Henüz bitiş çizgisini görmüyoruz." diye konuştu.

Daha önce normalleşme için ülkenin bağımsızlık günü de olan 4 Temmuz'u işaret ettiklerini anımsatan Biden, bu tarihe kadar herkesin üzerine düşeni yapıp, aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Biden, bir gazetecinin "Çin'in dünyayı Kovid-19 konusunda yanlış yönlendirdiği iddiaları var, bunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştünüz mü?" diye sorması üzerine, "Hayır, konuşmadık." yanıtını verdi.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 09:50
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