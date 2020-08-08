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ABD'de tüketici kredileri beklentiyi karşılayamadı

ABD'de tüketici kredileri, haziranda bir önceki aya göre 8,95 milyar dolar artarak beklentinin altında kaldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:20
ABD'de tüketici kredileri beklentiyi karşılayamadı
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ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda bir önceki aya göre 8,95 milyar dolar artarak 4,12 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 10 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri, mayısta ise 14,4 milyar dolarlık azalış kaydetmişti.

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Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 2,3 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 11,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. Şubat ayından bu yana azalış gösteren veri, mayıs ayında yıllık yüzde 4,2 gerilemişti.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,3 artış gösterdi.

Tüketici kredileri, bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 6,7'lik azalış kaydetti. Söz konusu dönemde devir yapan krediler yüzde 31,8 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 1,9 arttı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDTüketici Kredileri
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